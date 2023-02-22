Врач предупредила о неожиданной опасности семечек

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Употребление семечек может привести к развитию воспаления в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, семечки могут быть опасным продуктом для людей с дивертикулезом кишечника.

"Дивертикулез – это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства. Может быть воспаление – вплоть до перитонита", – предупредила Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Семечки могут быть жареными. Высокая термическая обработка приводит к окислению жиров в их составе. Поэтому злоупотребление такими семечками может поддержать любой воспалительный процесс в организме. В том числе аутоиммунного характера, поскольку окисленные жиры будут провоцировать и поддерживать воспаление.

Ранее россиян предупредили, что частое употребление неочищенных семечек увеличивает риск появления проблем с зубами. По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Алины Будаковской, шелуха нередко наносит повреждения деснам. Впоследствии они становятся слабыми и хуже фиксируют зубы, которые могут начать шататься или даже выпасть.



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