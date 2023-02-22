15:14Общество
Врач предупредила о неожиданной опасности семечек
Фото: depositphotos/apzhelez
Употребление семечек может привести к развитию воспаления в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, семечки могут быть опасным продуктом для людей с дивертикулезом кишечника.
"Дивертикулез – это грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, который требует хирургического вмешательства. Может быть воспаление – вплоть до перитонита", – предупредила Королева.
Ранее россиян предупредили, что частое употребление неочищенных семечек увеличивает риск появления проблем с зубами. По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Алины Будаковской, шелуха нередко наносит повреждения деснам. Впоследствии они становятся слабыми и хуже фиксируют зубы, которые могут начать шататься или даже выпасть.
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