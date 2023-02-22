В РФ за сутки выявили 13 954 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории России за сутки выявили 13 954 случая заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в РФ составило 15 408, умерли 34 человека.

С начала массового распространения коронавируса в России было выявлено 22 203 942 случая заболевания. Удалось побороть болезнь 21 542 609 жителям РФ. Умер от коронавируса с начала пандемии в РФ 395 901 пациент.

21 февраля в России зарегистрировали 11 277 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, умерли 30 пациентов, 13 994 побороли болезнь.

Также руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что вирус Марбург вряд ли повторит судьбу COVID-19.

Ранее в Экваториальной Гвинее в Африке была зафиксирована вспышка вируса Марбург. Соответствующие препараты находятся на различных стадиях разработки.



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