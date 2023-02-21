В РФ за сутки выявили 11 277 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ за сутки выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в РФ составило 13 994, умерли 30 человек.

Таким образом, с начала массового распространения COVID-19 в России было выявлено 22 189 988 случаев заболевания. Удалось побороть болезнь 21 527 201 жителю РФ. Умерли от коронавируса с начала пандемии в РФ 395 867 пациентов.

Накануне в стране зафиксировали 12 076 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация днем ранее потребовалась 639 проживающим в РФ.

До этого в ВОЗ сообщили, что число случаев заражения коронавирусом и смертей от него во всем мире снизилось на 92 и 47% соответственно за последние 28 дней. По данным на 12 февраля, в мире зарегистрировано было более 755 миллионов случаев заболевания и более 6,8 миллиона смертей.



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