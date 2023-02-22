Минкульт РФ опроверг существование "черных списков" авторов для библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство культуры не выпускало списков запрещенных в России авторов и не рассылало их в библиотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в Сети появилась информация о наличии в библиотеках списка нежелательных авторов. В нем значилось порядка 30 имен.

Помимо этого, распространившуюся в Сети информацию опроверг Роскомнадзор. Там пояснили, что контроль за работой библиотечной системы осуществляет Минкульт РФ.

В Российской государственной библиотеке сообщили, что не получали списков, регламентирующих литературный фонд. Читатели по-прежнему могут взять во временное пользование книги, которые издавались в РФ.

До этого стало известно, что американский писатель Стивен Кинг занял первое место в списке наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в России в 2022 году. Вторым самым издаваемым художественным писателем стал Федор Достоевский с общим тиражом более 916 тысяч экземпляров, а третьей – английская писательница Агата Кристи с общим тиражом 848 тысяч экземпляров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!