Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидаются заторы до 8 баллов, движение будет затруднено преимущественно в центре, на ТТК и МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Рекомендуем выбирать городской транспорт: это быстрее и спокойнее", – говорится в публикации.

Ожидается, что трафик станет плотнее около 16 часов. Затруднения движения в основном будут связаны с кануном праздника и плохой погодой: прогнозируется мокрый снег с дождем.

В ведомстве уточнили, что 23 февраля серьезных пробок на дороге не ожидается: загруженность – не больше 4–5 баллов.

В День защитника Отечества все парковки в Москве будут бесплатными. Парковки со шлагбаумом останутся платными.