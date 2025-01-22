Минтруд предложил учитывать в страховом стаже все отпуска по уходу за ребенком

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Минтруд РФ подготовил проект закона, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком, заявил глава министерства Антон Котяков.

"Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях", – передает слова министра пресс-служба Минтруда.

Котяков объяснил, что новые правила затронут и вышедших на пенсию. После вступления закона в силу многодетные семьи смогут обратиться в Соцфонд для перерасчета страховой пенсии.

На данный момент в страховом стаже, помимо периодов работы, учитываются так называемые нестраховые периоды, в том числе время ухода за ребенком до полутора лет. Однако есть ограничения – в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.

Помимо этого, расширится перечень мер материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания "Мать-героиня". Ожидается, что такие женщины смогут получать ежемесячно выплаты, как и герои труда.

Ранее в Госдуму внесли проект об увеличении размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия на уровне 60% среднего заработка.

Более того, предлагается установить минимальное пособие в 100% размере регионального прожиточного минимума на ребенка.