Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два случая заболевания оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, которые прибыли из Китая. Об этом городское управление Роспотребнадзора сообщило в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что заболевание диагностировали у двух мужчин, которые вернулись из туристической поездки в административный округ Гонконг.

В сентябре прошлого года во Вьетнаме выявили первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку. 22-летняя местная жительница заразилась вирусом оспы обезьян от своего сожителя.

Между тем в Минобороны РФ заявляли, что биологи Пентагона проводят исследование по потенциальному применению вируса оспы обезьян в качестве биологического оружия.

В ВОЗ объявили о снятии режима ЧС из-за оспы обезьян