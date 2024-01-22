22 января, 20:04Общество
Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Два случая заболевания оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, которые прибыли из Китая. Об этом городское управление Роспотребнадзора сообщило в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что заболевание диагностировали у двух мужчин, которые вернулись из туристической поездки в административный округ Гонконг.
В сентябре прошлого года во Вьетнаме выявили первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку. 22-летняя местная жительница заразилась вирусом оспы обезьян от своего сожителя.
Между тем в Минобороны РФ заявляли, что биологи Пентагона проводят исследование по потенциальному применению вируса оспы обезьян в качестве биологического оружия.
В ВОЗ объявили о снятии режима ЧС из-за оспы обезьян
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