Генпрокуратура РФ поддержала идею Титова уточнить замену штрафа на предупреждение

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Генпрокуратура РФ поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение при первичном административном правонарушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Титова.

В ведомстве ответили бизнес-омбудсмену, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП РФ о порядке замены административного штрафа на предупреждение ставит в неравное положение хозяйствующих субъектов при назначении им наказания за совершение одного и того же нарушения закона о рекламе в зависимости от способа его выявления.

Это не отвечает принципу равенства всех перед законом, закрепленному в Конституции РФ, добавили в прокуратуре. Ведомство проинформировало о данном вопросе правительство России.

Титов обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить на соответствие закону позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении порядка замены штрафа на предупреждение.

Согласно КоАП РФ, за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение. Однако в действующей формулировке говорится о правонарушении, которое было выявлено в ходе проведения госконтроля и муниципального контроля.

Так, территориальные управления ФАС отказывают бизнесменам в замене штрафа на предупреждение в случае, если дело возбуждалось не в порядке, определенном законом о госконтроле, а на основании решения о нарушении законодательства о рекламе.

В августе прошлого года Борис Титов призвал работодателей, которые испытывают нехватку кадров, активнее предоставлять рабочие места осужденным.

Речь идет о людях, которым либо изначально назначили исправительные работы, либо заменили неотбытую часть наказания на более мягкий вид.