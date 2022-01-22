В Москве госпитализировали 1 077 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 1 077 человек. В Оперштабе напомнили, что в условиях распространения "Омикрона" именно этот фактор является самым важным показателем.

За последние сутки лечение от коронавируса завершили 3 025 пациентов. Всего число переболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 1 920 971 человека.

Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в столице находятся 506 человек.

Также за последние 24 часа скончались 69 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

За сутки в РФ госпитализированы 9 902 человека с COVID-19. Выявлены 57 212 новых эпизодов заболевания коронавирусом.