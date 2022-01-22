За сутки в РФ госпитализированы 9 902 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в РФ госпитализированы 9 902 человека с выявленным COVID-19.

"По состоянию на 22 января 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%", – уточняется в сообщении.

В Оперштабе отметили, что рост госпитализаций зафиксирован в 46 регионах страны.

За сутки в России выздоровели 25 525 человек, получивших лечение от коронавируса. Это на 3,3% больше, чем днем ранее. В совокупности выздоровели 10 000 577 человек.

По данным Оперштаба, в России к 22 января выявлено 57 212 новых случаев. Распространение "Омикрон"-штамма фиксируется в 63 регионах страны. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах.

В структуре распространения 51,9% составляет "Дельта"-вариант коронавируса, вариант "Омикрон" и другие штаммы – 48,1%.

По России за сутки умер 681 пациент с диагностированным коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 325 433 летальных исхода.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили об утверждении плана по борьбе с распространением "Омикрона". Соответствующие поручения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.