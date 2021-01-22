Россияне могут получить право отказаться от работы при появлении угрозы здоровью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтруд планирует ввести для работников право отказаться от выполнения своих обязанностей, если это может поставить под угрозу их жизни и здоровье, заявил первый замглавы министерства Алексей Вовченко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится", – сообщил Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он пояснил, что такая мера поспособствует снижению травматизма на производстве и позволит улучшить условия труда.

Вовченко отметил, что Минтруд также планирует дополнить нормы в области охраны труда новыми направлениями, предусматривающими оценку управления профессиональными рисками и повышение уровня защиты прав работников.

Ранее в Минтруде предложили продлить временный упрощенный порядок установления инвалидности и степени утраты профессиональной нетрудоспособности до 1 октября 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен и находится на согласовании с отраслевыми ведомствами, а также направлен на общественное обсуждение.