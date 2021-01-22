Депутат Госдумы Николай Гончар принял участие в акции "Звонок добра"

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Депутат Госдумы Николай Гончар поучаствовал в акции "Звонок добра". Парламентарий принял заявку на доставку продуктов одной из жительниц города, сообщает Агентство "Москва".

"Светлана Алексеевна, <...> вы обращались с конкретным вопросом. Меня зовут Николай Николаевич Гончар. Я готов записать, в чем конкретно вам нужна помощь", – говорил Гончар. Потом общественный деятель принял заявку на доставку продуктов, а также поинтересовался самочувствием жительницы Москвы.

Акция под названием "Звонок добра" организована "Московским городским отделением партии "Единая Россия" при участии центра "Мосволонтер". В рамках данного проекта горожане могут попробовать себя в роли волонтеров.

Ранее депутат Государственной думы Петр Толстой принял участие в акции "Звонок добра". По словам парламентария, он познакомился с этой пенсионеркой ранее, во время собрания бывших узников концлагерей и ветеранов Великой Отечественной войны.