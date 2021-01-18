Депутат Госдумы Толстой принял участие в акции "Звонок добра"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Зампредседателя Государственной думы Петр Толстой поучаствовал в акции "Звонок добра". Парламентарий выполнил заявку жительницы Марьина, бывшей узницы концлагеря Ксении Ольховой.

Вместе с секретарем Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским Толстой приехал в гости к пенсионерке. Они передали ей продуктовый набор и мультиварку. До этого во время телефонного разговора с Толстый Ксения Ольхова сказала, что ее домашняя мультиварка неисправна.

"Моя роль сегодня чисто техническая: мы Ксении Максимовне подарили мультиварку, с помощью которой она теперь выходит на новые высоты кулинарного искусства, и, надеюсь, это повысит ей настроение на много дней вперед", – сказал депутат Госдумы.

По словам парламентария, он познакомился с этой пенсионеркой ранее, во время собрания бывших узников концлагерей и ветеранов Великой Отечественной войны.

"Ксения Максимовна – очень интересный человек, прожила долгую интересную жизнь, и действительно, как она сказала, "я представляю не себя, а представляю свою судьбу", – подчеркнул общественный деятель. Он рассказал, что пенсионерка была в концлагере, воевала, а потом преподавала в музыкальной школе.

Визит членов политической партии приурочили ко Дню освобождения Варшавы, который отмечается 17 января.

Акция под названием "Звонок добра" организована Московским городским отделением партии "Единая Россия" при поддержке центра "Мосволонтер".

Ранее мальчик полетал на вертолете в рамках проекта "Елка желаний". Также ему провели экскурсию по хелипорту и дали посидеть за штурвалом.