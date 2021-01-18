Депутат Госдумы Толстой принял участие в акции "Звонок добра"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Зампредседателя Государственной думы Петр Толстой поучаствовал в акции "Звонок добра". Парламентарий выполнил заявку жительницы Марьина, бывшей узницы концлагеря Ксении Ольховой.
Вместе с секретарем Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским Толстой приехал в гости к пенсионерке. Они передали ей продуктовый набор и мультиварку. До этого во время телефонного разговора с Толстый Ксения Ольхова сказала, что ее домашняя мультиварка неисправна.
"Моя роль сегодня чисто техническая: мы Ксении Максимовне подарили мультиварку, с помощью которой она теперь выходит на новые высоты кулинарного искусства, и, надеюсь, это повысит ей настроение на много дней вперед", – сказал депутат Госдумы.
По словам парламентария, он познакомился с этой пенсионеркой ранее, во время собрания бывших узников концлагерей и ветеранов Великой Отечественной войны.
"Ксения Максимовна – очень интересный человек, прожила долгую интересную жизнь, и действительно, как она сказала, "я представляю не себя, а представляю свою судьбу", – подчеркнул общественный деятель. Он рассказал, что пенсионерка была в концлагере, воевала, а потом преподавала в музыкальной школе.
Визит членов политической партии приурочили ко Дню освобождения Варшавы, который отмечается 17 января.
Акция под названием "Звонок добра" организована Московским городским отделением партии "Единая Россия" при поддержке центра "Мосволонтер".
Ранее мальчик полетал на вертолете в рамках проекта "Елка желаний". Также ему провели экскурсию по хелипорту и дали посидеть за штурвалом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: