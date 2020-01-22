Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов

Депутат из "Единой России" Александр Хинштейн назначен на должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает Агентство "Москва".

Ранее депутаты нижней палаты парламента приняли постановление о досрочном прекращении полномочий бывшего главы комитета Леонида Левина из "Справедливой России".

Во вторник, 21 января, Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", согласно которому у премьер-министра РФ будет девять замов вместо 10.

Также упразднено министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития. Кроме того, Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет руководить правительство РФ.