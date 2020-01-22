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Москва 24

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Общество

22 января, 15:11

В "Лужниках" опровергли информацию о спавшем в аквапарке спасателе

общество происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информация о спавшем в аквапарке спасателе, из-за которого якобы едва не утонул ребенок, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора по коммуникациям и продвижению АО "Лужники" Юлию Журкину.

По словам Журкиной, по записям камер видеонаблюдения видно, что никто не спал на рабочем месте. И все сотрудники были на своих постах и следили за обстановкой в аквапарке.

"Должны отметить, что нам очень помогает система широкого видеонаблюдения, и в данном случае наши камеры подтвердили, что никто не спал на рабочем месте, и такая ситуация в принципе невозможна", – сказала Журкина.

Она пояснила, что на днях к сотрудникам аквапарка обратилась одна из посетительниц, которая рассказала, что ее сын испугался искусственной волны в бассейне. При этом, по словам замдиректора, ребенок находился в бассейне в спасательном жилете, что соответствует правилам.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что оперативные службы начали проверку по факту поступившей информации о том, что девятилетний мальчик едва не утонул в аквапарке из-за нахлынувшей на него волны.

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