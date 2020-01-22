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Общество

22 января, 08:54

Свыше 1,6 тысячи браков с иностранцами заключили в Москве в 2019 году

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за 2019 год было заключено более 1,6 тысячи браков с иностранными гражданами. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления столичного ЗАГС.

"Больше всего браков в московских ЗАГСах заключали граждане Турции, Израиля, Великобритании и США", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что у иностранцев есть возможность выбора удобного отдела ЗАГС или площадок для регистрации брака в необычных местах, открытых в рамках проекта мэра Москвы.

Для того, чтобы узаконить отношения, иностранный гражданин должен подать заявление на регистрацию брака, для чего потребуется документ, удостоверяющий личность, документ о прекращении предыдущего брака в случае, если он в нем ранее состоял, и справку о семейном положении, выданную компетентным органом родного государства.

Ранее в России не поддержали идею ввести запрет на новый брак для неплательщиков алиментов. Автор инициативы заявил, что новую жизнь нужно начинать с чистого листа, то есть без долгов, однако с его мнением не согласились.

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