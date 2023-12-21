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21 декабря, 10:05

Общество

Ящики для отправки писем Деду Морозу появились на станциях метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи и гости столицы, желающие отправить письмо Деду Морозу, могут сделать это на станциях столичного метрополитена. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Для этого мы вместе с Московской усадьбой Деда Мороза установили новогодние почтовые ящики. Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное – укажите полный обратный почтовый адрес с индексом", – говорится в публикации.

Почтовые ящики появились на стойках "Живое общение" на следующих станциях:

  • "Комсомольская";
  • "Арбатская";
  • "Площадь Революции";
  • "Белорусская";
  • "Киевская";
  • "Курская";
  • "Тургеневская";
  • "Китай-город";
  • "Кузнецкий Мост";
  • "Пушкинская".

Также пассажиры метро могут отсканировать специальный QR-код и отправить электронное послание.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичные власти всегда стараются подготовить сюрпризы для пассажиров к Новому году.

Ранее московский Дед Мороз рассказал, что порядка 60% писем ему пишут взрослые, зачастую встречаются послания в том числе от представителей старшего поколения. Он уточнил, что взрослые иногда пишут письма за своих детей.

Дед Мороз добавил, что родители в этом вопросе правы, ребенку следует помогать и воспитывать его. В свою очередь, Снегурочка отметила, что им часто поступают письма от людей, у которых есть внуки. Волшебник же вспомнил случай, когда у них попросили помощи бабушки из далекой деревни. Они рассказали, как им тяжко живется. По словам Деда Мороза, он отправил им посылку.

Акция "Десант Дедов Морозов" состоялась в московской детской больнице имени Башляевой

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