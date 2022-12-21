Астролог рассказала, что необходимо сделать в день зимнего солнцестояния

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22 декабря в 2022 году по энергетике будет сильнее новогодней ночи, рассказала Москве 24 звездный бизнес-астролог Алина Сафронова.

По ее словам, о мощном энергетическом потенциале этого дня говорит скопление двоек – 22.12.2022. В нумерологии эта цифра символизирует баланс между гармонией и разрушением, она показывает верный путь. Так как это число любви, выбирать свою дорогу мы будем сердцем, подчеркнула астролог.

Также на этот день выпадает день зимнего солнцестояния, напомнила Сафронова. По ее словам, эта дата была одной из важнейших для жителей Месопотамии в течение многих тысячелетий.

"Они верили, что в дни весеннего и осеннего равноденствия, а также зимнего и летнего солнцестояния открываются врата в духовный мир. Лишь в эти моменты может произойти реинкарнация или возвращение на Землю", – отметила астролог.





Алина Сафронова звездный бизнес-астролог В дни солнцестояния и равноденствия грань между физическим и духовным миром истончается. Мы становимся намного чувствительнее, можем видеть вещие сны. Небеса в такие дни более открыты к нам, чем обычно. Поэтому загадывать желания лучше именно 22 декабря, а не в новогоднюю ночь.

На 22 декабря в этом году выпадает еще и новолуние. Энергии у спутника Земли пока мало, поэтому начинать новых дел сейчас не стоит. При этом можно ставить цели и загадывать желания на будущий год, отметила астролог.

Еще до новолуния лучше выбросить старые ненужные вещи и провести в квартире влажную уборку с солью. "22 декабря примите ванну, помедитируйте, помечтайте и запишите свои цели и желания на листе бумаги перед зажженной свечой. В воду не забудьте добавить соль", – посоветовала Сафронова.

Энергетически заряженные дни лучше проводить в тишине и спокойствии, избегать ссор и конфликтов. Также астролог посоветовала посылать в космос только позитивные мысли, так как в такие даты все размышления с большой долей вероятности воплотятся.

Ранее арт-терапевт, инструктор нейрографики, психолог Оксана Авдеева рекомендовала в стрессовый момент взять бумагу, любое пишущее средство и начать чертить в течение трех секунд спонтанные линии. Это поможет выплеснуть негатив, отметила эксперт.



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