Глава ВОЗ допустил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году

Фото: depositphotos/shok-design

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

"2022 год должен стать годом, когда мы покончим с пандемией. <...> Он также должен стать годом, когда все страны инвестируют в подготовку к будущим катастрофам подобного масштаба", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в ВОЗ обеспокоены усугубляющейся в мире нехваткой кадров в здравоохранении. По словам Гебрейесуса, многие профессионалы уходят из медицины из-за тяжелых условий труда во время пандемии и из-за отсутствия должной поддержки.

"Ковид стал вызовом для всей системы здравоохранения. В то время, когда мы нуждаемся в увеличении числа работников – медсестер и врачей, мы на самом деле их теряем. <...> Мы обеспокоены тем, что многие профессионалы покидают систему", – сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, еще до пандемии коронавируса в системе здравоохранения была острая нехватка медиков – около 8 миллионов специалистов.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала об улучшении ситуации с коронавирусом в России. По ее мнению, речь идет о том, что страна приближается к выходу на плато по заболеваемости.