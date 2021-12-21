В России впервые разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В России впервые разработали национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Документ опубликован на сайте МЧС, он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.
Устанавливается, что при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки города или поселения с учетом гидрогеологических характеристик, состав грунта, особенности рельефа местности, расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности.
Размер земельного участка определяется с учетом количества жителей того или иного города или поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ, при этом он не может превышать 40 га.
Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли, говорится в документе. Расстояние от жилых зданий, больниц, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительских учреждений должно быть не менее 50 метров.
Кроме того, органы исполнительной власти в регионах, а также органы местного самоуправления в мирное время должны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений. К ним относятся гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
Команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время будут создаваться на базе ритуальных служб. Согласно ГОСТу, захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводит в оцинкованных, герметически закрытых гробах.
Ранее сообщалось, что во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации. По информации главы оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" Артема Екимова, обычно происходит 53–54% кремаций и 46–47% захоронений в землю. С начала распространения коронавируса, по его словам, число кремаций выросло на 38%.
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