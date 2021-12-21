Астропсихолог рассказала о влиянии зеркальной даты 21.12.2021

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 рассказала, что дата 21.12.2021 имеет особое значение.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что 21 декабря 2021 года в 18:59 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. По словам астрономов, в этот день в северном полушарии планеты наступит астрономическая зима. Вместе с тем в южном полушарии – лето. Также особенность этого дня заключается в зеркальности даты: 21.12.2021.

По словам астропсихолога в этот день лучше сделать выбор в пользу духовности. "Взгляните духовным взглядом на все житейские вещи. Даже если вы в этот день избавляетесь от старых вещей, отнеситесь к этому как к акции освобождения от ненужного и готовности принять новое в свою жизнь. Старайтесь наполнять простые действия важным смыслом", – говорит Инга Лозанчич.

В этот день отношениям лучше дать временную передышку, чтобы проанализировать их, продолжает астропсихолог. "Полезно дистанцироваться. Но важно понимать, что вы делаете это осознанно, чтобы заложить в ваши отношения какой-то свежий ветер перемен", – подчеркнула она.





Инга Лозанчич астропсихолог Сейчас лучше всего направить внимание не на действия в отношениях, а на их анализ: немного отстраниться и делать выводы с позиции наблюдателя. Эта тактика самая конструктивная.

Также в день зимнего солнцестояния Инга Лозанчич посоветовала заняться саморазвитием, раздать долги, не переедать и не лениться.

"За пару дней до и пару дней после солнце ниже всего над горизонтом. Мало света и тепла. То есть как бы солнце ушло куда-то вглубь набирать потенциал, чтобы потом выйти 21 марта", – поясняет специалист.





Инга Лозанчич астропсихолог 21 декабря можно продемонстрировать пространству готовность к переменам и радость от их ожидания.

Лучше посвятить этот день саморазвитию и духовному росту, советует астропсихолог. "Постарайтесь создать ситуацию, в которой вы сможете пребывать в приподнятом состоянии, а не в житейской суете", – говорит она.

В этот день на человека влияет не только зимнее солнцестояние, но и Венера, которая с 19 декабря движется в ретроградном направлении, продолжает эксперт. "Желания и чувства, которые олицетворяет Венера, должны быть крайне серьезными, продуманными", – отмечает астропсихолог.

Специалист советует в этот день загадывать желания. Но делать это, по ее словам, нужно правильно. "Постарайтесь уединиться, замедлить дыхание, сосредоточиться. Представьте некую перспективу в своей жизни и поднимитесь над ней, посмотрите на желаемое сверху. После этого очень спокойно, серьезно и вдумчиво можно наметить какие-то вехи", – объясняет Инга Лозанчич.





Инга Лозанчич астропсихолог Очень важно в этот день расплатиться с кредиторами и выполнить обещанное. Если нет такой возможности, обязательно предупредите о том, что вы помните об обязательствах и собираетесь их выполнить.

Чего в этот день делать точно не следует, так это переедать, говорит астропсихолог. "Все-таки Сатурн, управляющий знаком Козерог, склоняет к самоограничениям в еде, особенно в употреблении алкоголя. Ситуации расслабления, вялости, лени не очень хороши. Даже если у вас не очень много сил, лучше иметь некую структурированную деятельность и план на день, который будет вас держать в тонусе", – заключила эксперт.

Ранее британские астрономы смогли выяснить, когда возникли первые звезды во Вселенной. Они провели анализ данных, полученных при помощи телескопов "Хаббл" и "Спитцер". Таким образом, ученые смогли установить возраст галактик, благодаря чему стало известно, что первые звезды возникли, когда возраст Вселенной составлял порядка 250–300 миллионов лет.