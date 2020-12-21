Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 4 798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщает Оперштаб.

Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 572 541 человека.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса.

Она отметила, что побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.