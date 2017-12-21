Почти 80% россиян собираются встретить Новый год дома – ВЦИОМ

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78 процентов россиян планируют встречать Новый год дома.

Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. 8 процентов собираются отмечать праздник в гостях, 1 процент – в поездке за границей, примерно столько же – в загородных пансионатах. 4 процента не планируют праздновать Новый год. В гостях праздник отмечают все реже: за четыре года показатель упал почти вдвое.

96 процентов россиян собираются потратить деньги на празднование Нового года. Предполагаемые расходы увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Эта сумма достигла 14 299 рублей против 12 397 рублей в 2016 году.

86 процентов респондентов готовы потратить около 5 300 рублей. 90 процентов полагают, что на новогодний стол уйдет 4 596 рублей. Дарить в 2017 году планируют преимущественно сувениры, игрушки, конфеты, алкоголь, деликатесы, парфюмерию, бижутерию, косметику.

Ранее стало известно, что набор продуктов для новогоднего стола подорожал. В 2017 году за набор из 29 продуктов придется заплатить 6,1 тысячи рублей против 5,8 тысячи в прошлом году. В Москве новогодний стол можно накрыть за 7,4 тысячи рублей.