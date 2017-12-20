Главный диетолог Москвы посоветовала не голодать перед новогодним застольем

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Эксперт порекомендовала не голодать перед Новым годом, чтобы больше съесть в праздник. Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о вреде переедания на лекции "Новый год: как не дать застолью себя победить" в парке "Зарядье", передает корреспондент портала Москва 24.
Специалист утверждает, что вокруг праздника не нужно создавать избыточного ажиотажа. По ее словам, чтобы определить объем пищи, который организм может усвоить без проблем за один прием, необходимо сложить руки "лодочкой". Этот объем включает первое, второе, третье и компот, уточнила Стародубова.
"Каждая уважающая себя хозяйка нашей страны убеждена, что если у нее не заготовлено припасов на роту солдат, то ее постигнет страшная кара. Только все эти объемы не бывают съедены за само застолье, а значит, остаются на "доедание" на последующие дни, включая блюда, заправленные скоропортящимися заправками и соусами", – пояснила она. Диетолог посоветовала не готовить множество блюд, которые не удастся съесть за вечер, и избегать чрезмерного использования майонеза в салатах.
Забывать о предписаниях врачей не стоит, но можно позволить себе "маленькую порцию столь желаемой "вредности", чтобы утолить желание, считает эксперт. Помимо этого, нужно больше двигаться для хорошего самочувствия после застолья. В качестве такой активности подойдут танцы, добавила диетолог.
Стародубова напомнила и о вреде алкоголя. По ее мнению, лучше его не пить вообще. Но тем не менее многие не видят праздника без спиртного. "Праздник удался –
это когда вы с теплыми чувствами просматриваете сделанные фото и видеозаписи, а не когда используете их для восстановления пробелов в памяти о произошедших событиях", – подчеркнула диетолог.
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