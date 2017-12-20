Инфляция в тарелке. Что говорит салат оливье о росте цен

В оливье присутствует изрядная часть основных продуктов из рациона среднестатистического россиянина. Это делает салат прекрасным индикатором динамики цен на продукты питания. "Индекс оливье" по итогам 2017 год выглядит вполне позитивно.

Фото: depositphotos/AndreySt

Российские статисты любят салат оливье. Не только в качестве традиционного новогоднего блюда, но и в роли индикатора роста цен на продовольствие в стране. Это понятно. Тут и картошка с морковкой, и лук, и огурцы (зачастую сразу и свежие, и маринованные), и колбаса, и яйца, и зеленый горошек. Да к тому же все это приправлено майонезом.

Поэтому стало уже традицией, что в конце каждого года Росстат составляет так называемый Индекс оливье – оценку средней стоимости набора продуктов для приготовления салата. Согласно последним расчетам статистического ведомства, за прошедший год этот набор подорожал на 1,21%. В основном за счет роста цен на картофель (на 9,41%), вареную колбасу (3,16%) и лук (2,43%).

Зато яйца подешевели на 12,64%, почти полностью скомпенсировав рост цен на другие компоненты. В результате, по оценкам Росстата, новогодний салат оливье для семьи из четырех человек обойдется в среднем по стране в 311 рублей 83 копейки – на 1,21% больше, чем год назад, когда аналогичная порция салата обходилась в 308,11 рубля.



Новогодний оливье для семьи из четырех человек обойдется в среднем по стране в 311 рублей 83 копейки.

При этом за 2016 год, по данным Росстата, себестоимость оливье выросла в полтора раза сильнее – на 1,8%. Тогда больше всего подорожал майонез (+8,6%), огурцы и зеленый горошек (по 3,2%), а подешевели лук (-15,4%), морковь (-15,2%) и яйца (-4,9%).

Москвичам в этом году на любимый салат придется потратить на 1,94% больше, чем в прошлом, – оливье для семьи из четырех человек обойдется в 411,53 рубля. Самый дорогой салат оливье появится на столах жителей Чукотки (526,32 рубля), Ненецкого АО (496,41 рубля), Камчатки (479,83 рубля за четыре порции).

В этом году оливье сильнее всего подорожал для жителей Волгоградской и Тульской областей – цены на продукты для салата в этих регионах выросли на 7,22% и 6,01% соответственно. Рекордсменами по снижению "Индекса оливье" стали Тыва (-11,26%, до 315,82 рубля), Самарская область (-9,42%, до 274,46 рубля) и Адыгея (-9,13%, до 274,27 рубля).

Гляжусь в салат, как в зеркало





Фото: depositphotos/bozhdb

После публикации росстатовского "Индекса оливье-2017" многие ритейлеры выступили с заявлениями о его некорректности, утверждая, что статистическое ведомство существенно завысило цены на продукты.

Чтобы понять, кто ближе к истине – Росстат или ритейлеры, – стоит отметить, что основными (по массе) компонентами салата являются картошка (80 граммов на стандартную 250-граммовую порцию) и колбаса (60 граммов). Колбаса к тому же оказывается самым дорогостоящим компонентом, во многом определяя всю себестоимость салата.



Средняя цена на картофель в Москве за год снизилась на 2,2%, до 33 рублей за килограмм

По данным ведущих торговых сетей, в среднем по России цена на вареную колбасу за последние 12 месяцев снизилась на 2,7%, до 320 рублей за килограмм. В Москве средняя цена на вареную колбасу за последние 30 дней составила 350 рублей. Средняя цена на картофель в Москве за 12 месяцев снизилась на 2,2%, до 33 рублей за килограмм.

В результате, по подсчетам независимых аналитиков, стоимость оливье для москвича снизилась за год на 4,9% и сегодня составляет 39 рублей за порцию или 156 рублей на семью из четырех человек. То есть вдвое меньше, чем по расчетам Росстата.

Все хорошее кончается





Фото: depositphotos/bozhdb

В декабре ситуация на рынке стала быстро меняться в сторону оценок Росстата. На фоне общего замедления инфляции до 2,3% в годовом исчислении продукты перед новогодними праздниками начали заметно дорожать.

Так, за вторую неделю декабря яйца подорожали на 1,4%, огурцы – на 6,3%. Растут цены на картофель (0,5%), лук (0,4%), морковь (0,3%). В целом плодоовощная продукция за неделю подорожала на 1,7%.

В столице, по данным Мосстата, потребительские цены в ноябре по сравнению с октябрем повысились на 0,3%, в том числе продовольственные товары подорожали на 0,5% (непродовольственные – на 0,3%, платные услуги – на 0,2%). За год цены на товары и услуги в столице повысились в полтора раза сильнее, чем в целом по стране (на 3,4%), в том числе на продовольственные товары – на 1,7%.



По мере приближения праздников цены, скорее всего, будут расти все быстрее.

По мере приближения праздников цены, скорее всего, будут расти все быстрее. Но о том, что будет происходить с ценами после Нового года, у аналитиков единого мнения нет.

Многие предсказывают новый виток инфляции из-за снижения ставки Банка России. В прошлую пятницу ЦБ понизил ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 7,75%, хотя подавляющее большинство аналитиков ожидало менее резкого снижения – лишь до 8%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала продолжить снижать ключевую ставку с шагом 0,25-0,5 п.п. и в 2018 году. Кроме того, цены могут возобновить быстрый рост в случае ослабления рубля после введения новых санкций США в феврале.

Однако многие аналитики отмечают, что после новогоднего всплеска инфляция опять пойдет на снижение. Поскольку реальные доходы россиян не растут, после праздников им придется вернуться к экономии. Так что ритейлеры будут вынуждены опять снижать цены, чтобы вернуть покупателей в магазины.