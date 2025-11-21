Форум "Эстафета патриотизма" состоится в Москве 26 ноября

Фото: vk.com/oprf_official

Общественно-патриотический форум "Эстафета патриотизма" пройдет в столице 26 ноября. Мероприятие организуют в Общественной палате Российской Федерации.

Начало форума запланировано на 15:00. Мероприятие состоится по адресу Миусская площадь, дом 7.

Организаторами форума выступили комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественный совет при Минобороны России и Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных сил. Целью мероприятия назвали реализацию задач по патриотическому воспитанию молодого поколения, поставленных Владимиром Путиным и программой "Время героев".

Также в столице с 29 по 30 ноября пройдет форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес". Мероприятие организуют на площадке кластера "Ломоносов". Форум-выставка соберет студентов вузов и колледжей, молодых специалистов и представителей крупных работодателей. На мероприятии состоятся карьерные консультации, лекции и мастер-классы.