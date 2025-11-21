Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 16:48

Общество

Форум "Эстафета патриотизма" состоится в Москве 26 ноября

Фото: vk.com/oprf_official

Общественно-патриотический форум "Эстафета патриотизма" пройдет в столице 26 ноября. Мероприятие организуют в Общественной палате Российской Федерации.

Начало форума запланировано на 15:00. Мероприятие состоится по адресу Миусская площадь, дом 7.

Организаторами форума выступили комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественный совет при Минобороны России и Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных сил. Целью мероприятия назвали реализацию задач по патриотическому воспитанию молодого поколения, поставленных Владимиром Путиным и программой "Время героев".

Также в столице с 29 по 30 ноября пройдет форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес". Мероприятие организуют на площадке кластера "Ломоносов". Форум-выставка соберет студентов вузов и колледжей, молодых специалистов и представителей крупных работодателей. На мероприятии состоятся карьерные консультации, лекции и мастер-классы.

Читайте также


обществогород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика