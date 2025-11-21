Форма поиска по сайту

21 ноября, 08:00

Общество
Исследование: спрос на отели в Рязани в новогодние каникулы вырос среди москвичей в 2 раза

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Москвичи стали больше бронировать жилье в российских городах для экскурсионного туризма на новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, столичные туристы сделали на 5% больше бронирований по России с 27 декабря по 11 января по сравнению с прошлым годом.

Вырос спрос на бронирование размещения в Рязани – в 2 раза, в Краснодаре и Ярославле – на 50%, в Иванове и Суздале – на 44%, в Костроме – на 41%, в Сергиевом Посаде – на 36%, в Твери – на 34%, Смоленске – на 29%, Нижнем Новгороде и Владимире – на 21%.
по данным исследования

Кроме того, в число самых популярных направлений по количеству бронирований жилья вошли Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Эсто-Садок и Тула.

Что касается зарубежных поездок, то москвичи стали чаще отдавать предпочтение Дубаю и Ташкенту, где востребованность жилья выросла на 75%, а также Стамбулу (на 70%), Тбилиси (на 53%), Гродно (на 66%) и Паттайе (на 39%). Кроме этого, в список востребованных направлений вошли Армения, Казахстан, Абхазия и Азербайджан.

Аналитики также выяснили, что чаще всего жители Москвы отправляются в путешествия на новогодние праздники вдвоем без детей – 52%, следом идут семьи с детьми (26%), соло-туристы (12%), а также компании взрослых от трех человек – 10%.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Подмосковье оказались самыми популярными направлениями у москвичей для отдыха на новогодних каникулах в прошлом году.

