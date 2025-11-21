Исследование: спрос на отели в Рязани в новогодние каникулы вырос среди москвичей в 2 раза

21 ноября, 08:00Общество
Фото: 123RF.com/mikkiorso
Москвичи стали больше бронировать жилье в российских городах для экскурсионного туризма на новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.
По данным аналитиков, столичные туристы сделали на 5% больше бронирований по России с 27 декабря по 11 января по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, в число самых популярных направлений по количеству бронирований жилья вошли Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Эсто-Садок и Тула.
Что касается зарубежных поездок, то москвичи стали чаще отдавать предпочтение Дубаю и Ташкенту, где востребованность жилья выросла на 75%, а также Стамбулу (на 70%), Тбилиси (на 53%), Гродно (на 66%) и Паттайе (на 39%). Кроме этого, в список востребованных направлений вошли Армения, Казахстан, Абхазия и Азербайджан.
Аналитики также выяснили, что чаще всего жители Москвы отправляются в путешествия на новогодние праздники вдвоем без детей – 52%, следом идут семьи с детьми (26%), соло-туристы (12%), а также компании взрослых от трех человек – 10%.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Подмосковье оказались самыми популярными направлениями у москвичей для отдыха на новогодних каникулах в прошлом году.