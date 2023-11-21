Жителей столицы предупредили о похолодании в ночь на 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозная погода установится в Москве 21 ноября, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Ночью похолодает до минус 11 градусов. Днем ожидается минус 8 градусов. При этом снега в столице не будет. По словам синоптика, снегопады могут ждать жители Нижнего Новгорода, Казани, Перми и Екатеринбурга. В Москву фронтальные осадки придут через пару дней.

Ветер в столице будет северо-восточный, умеренный, в пределах 5–10 метров в секунду.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что наступающая зима в Москве прогнозируется теплой. По его словам, температура будет держаться около или выше нормы.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 21 ноября