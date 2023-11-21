Жителям Москвы рассказали о погоде 21 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Во вторник, 21 ноября, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег, местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 4 до минус 6 градусов, по области – от минус 3 до минус 8 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что наступающая зима в Москве прогнозируется теплой. По его словам, температура будет держаться около или выше нормы.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 21 ноября