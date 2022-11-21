Школьные чаты в мессенджерах используют 86% учителей и 71% школьников – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Школьными чатами в мессенджерах пользуются 86% педагогов и 71% учащихся, при этом родители используют их менее активно (59%), сообщает ВЦИОМ со ссылкой на руководителя Практики социального анализа и консультирования Андрея Даудриха.

Он уточнил, что ученики, учителя и родители называют мессенджеры главным каналом взаимодействия, при этом большинство пользователей отмечают, что они достаточно удобны в использовании.

Больше половины участников исследования выразили мнение, что в школьных мессенджерах нет спама, они являются надежными, уверены пользователи.

Ранее сообщалось, что примерно 75% молодежи сталкивались с оскорблениями в Сети, однако 31% иногда сами использовали грубые выражения в адрес собеседников.

Отмечалось, что с онлайн-оскорблениями чаще всего сталкиваются подростки от 14 до 17 лет. При этом молодые люди практически в два раза чаще девушек позволяют себе нецензурные слова в интернете (40% против 24%).

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