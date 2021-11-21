В ГД заявили о необходимости изымать загранпаспорта только по решению суда

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В законопроекте, закрепляющим основания для признания паспортов РФ недействительными, следует изучить вопрос судебного порядка изъятия документа, так как в других случаях виноватым может оставаться владелец, заявил РИА Новости первый зампред комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Авторы законопроекта делают вид, что не существует судебной власти. Понятно, что даже если в этом законопроекте это не прописано, это может быть предметом рассмотрения. Я за то, чтобы это четче выразить", – отметил парламентарий.

Затулин уточнил, что в комитете на данный момент решают вопрос о том, нужно ли что-то менять в проекте закона или дополнять.

"Я поэтому настаиваю на том, что это не может быть без решения суда. Тем более, что когда паспорт изымают без решения суда, виноватым остается его владелец. А если паспорт действительно выдан незаконно, а кто его выдавал, почему это не расследуется?", – заключил политик.

Ранее сообщалось, что в РФ могут расширить перечень оснований для изъятия загранпаспортов. Признаваться недействительным и изыматься документ будет при внесении изменений в персональные данные, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений.

Законопроект о внесении поправок в закон о порядке выезда из России и въезда в нее был рассмотрен Госдумой 17 ноября. Документ в федеральный парламент внесло правительство.