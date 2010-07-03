В Испании пассажиры лайнера проголосовали за изменение маршрута

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Пассажиры круизного лайнера, плывшего из Малаги в Пальма-де-Майорку, проголосовали за изменение маршрута. Они не захотели останавливаться в Барселоне и проголосовали за остановку в Таррагоне, сообщает "Мир 24".

Порт Таррагоны закрыли 2 ноября из-за окончания туристического сезона, однако за его посещение высказалось большинство – 311 человек. Посетить Барселону предложил 151 пассажир.

Изменение маршрута позволило поставить рекорд по числу принятых в порту пассажиров: в прошлом сезоне их было 127495, а в этом – 127997 человек.

В сентябре во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер Spectrum of the Seas. В российские порты еще никогда не заходило судно таких масштабов. На нем прибыло почти 5 тысяч пассажиров из 38 стран.