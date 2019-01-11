Тысячи людей застряли на круизном лайнере в Карибском море из-за вируса

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Около девяти тысяч человек застряли на круизном лайнере Oasis of the Seas в Карибском море из-за норовируса. Его обнаружили у 167 пассажиров. В результате врачи ввели карантин и запретили людям покидать судно.

Как сообщает Daily Express, в настоящий момент корабль пришвартован в порту Фалмут на Ямайке. В настоящий момент медики, работающие на лайнере, оказывают помощь всем заболевшим пассажирам. На случай распространения вируса на судно уже доставили дополнительные медикаменты.

Как отмечает издание, это не первый случай массового заболевания на круизном лайнере. Ранее в октябре похожая ситуация произошла на корабле Aida Prima. Тогда расстройством желудочно-кишечного тракта заболели около 300 пассажиров. В итоге средиземноморское путешествие было прервано.