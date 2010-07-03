Во Владивосток зашел самый большой в российской истории круизный лайнер

11:26
11:26
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер Spectrum of the Seas. В российские порты еще никогда не заходило судно таких масштабов, на нем прибыло почти 5 тысяч пассажиров из 38 стран. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что россиян на борту – около 200 человек. Они три дня назад отправились в путешествие из Шанхая. Столько же человек отправятся в круиз и из Владивостока.
Далее Spectrum of the Seas поплывет к японским берегам в Майдзуру и Фукуока. Круиз заканчивается в Шанхае 14 сентября.
Гигантское судно было построено в Германии. Его спустили на воду впервые в апреле 2019 года. Длина судна составляет 348 метров, ширина 41 метр.
На Spectrum of the Seas можно "повисеть" на высоте 90 метров над водой в стеклянной капсуле с панорамным видом. Также там есть аэротруба и серфинг, батут с видом на море, VR-технология, двухуровневый ресторан (он способен вместить одновременно до 1884 человек).
Палубы № 13-16 расположены на носу судна, они закрыты. На них находятся люксовые апартаменты Golden и Silver. У гостей этих кают есть собственный лифт, свой ресторан и доступ в эксклюзивную зону отдыха.
Прежде в российские порты такие большие суда не заходили, потому что было ограничение подходного канала. Однако недавно специалисты углубили водный путь у причалов морского вокзала во Владивостоке.
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