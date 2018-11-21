Полиция изъяла 40 тысяч литров суррогатного алкоголя в Подмосковье

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В Орехово-Зуевском районе Подмосковья выявили цех по производству контрафактного алкоголя, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Производство располагалось на территории промзоны в деревне Малая Дубна. В ходе осмотра оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию и три ручных аппарата по розливу алкоголя.

Изъято более 13 тысяч бутылок водки и коньяка, около 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки.

На момент прибытия полиции в цехе находились 46 уроженцев Средней Азии, которые в антисанитарных условиях разливали алкоголь без соответствующей лицензии.

Нелегальных мигрантов привлекли к административной ответственности и оштрафовали, их ожидает выдворение за пределы страны. Возбуждено уголовное дело.

Из незаконного оборота изъята контрафактная продукция на сумму более 2,6 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются организаторы незаконного производства.

Ранее координатор столичного проекта "Безопасная столица" Антон Акишин сообщил, что до Нового года столичные магазины проверят на предмет продажи нелегального алкоголя.