Эксперт Завьялова: не стоит сушить зонт раскрытым – это может вызвать деформацию каркаса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Соблюдение правил хранения и бережный уход значительно увеличивают срок службы зонта, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

"Не надо опираться на зонт-"трость" во время прогулки. Это не настоящая трость. После дождя не надо сушить зонт открытым, да еще и поставленным на бок на полу, зонт может деформироваться", – поделилась эксперт.

Также Завьялова рекомендует:



использовать правильный способ сушки – сложить зонт, не застегивая, и подвесить "вниз головой";

избегать источников тепла, таких как батареи и обогреватели, при сушке. Это приводит к деформации ткани и появлению пятен;

не оставлять мокрый зонт непросушенным – с течением времени детали начнут заедать, а также появится неприятный запах;

регулярно очищать зонт, промывая купол теплой водой с мягким шампунем;

протирать ручку мягкой тряпкой или антибактериальной салфеткой, так как она контактирует с руками, которые не всегда чистые.

Особое внимание Завьялова уделила хранению складных зонтов в сумке: другие вещи не должны давить на них, чтобы не деформировать спицы. Соблюдение этих правил, отмечает эксперт, поможет сохранить зонт, который выдержит ветреную погоду и прослужит не один год.

Ранее сообщалось, что во время грозы безопаснее использовать дождевик, а не зонт, поскольку его металлические элементы могут привлечь молнию. Ученый Алексей Елисеев пояснил, что молния обычно поражает проводящие предметы, вытянутые вверх или быстро движущиеся.