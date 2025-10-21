Эксперт Завьялова: не стоит сушить зонт раскрытым – это может вызвать деформацию каркаса

21 октября, 20:23Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Соблюдение правил хранения и бережный уход значительно увеличивают срок службы зонта, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
"Не надо опираться на зонт-"трость" во время прогулки. Это не настоящая трость. После дождя не надо сушить зонт открытым, да еще и поставленным на бок на полу, зонт может деформироваться", – поделилась эксперт.
Также Завьялова рекомендует:
- использовать правильный способ сушки – сложить зонт, не застегивая, и подвесить "вниз головой";
- избегать источников тепла, таких как батареи и обогреватели, при сушке. Это приводит к деформации ткани и появлению пятен;
- не оставлять мокрый зонт непросушенным – с течением времени детали начнут заедать, а также появится неприятный запах;
- регулярно очищать зонт, промывая купол теплой водой с мягким шампунем;
- протирать ручку мягкой тряпкой или антибактериальной салфеткой, так как она контактирует с руками, которые не всегда чистые.
Особое внимание Завьялова уделила хранению складных зонтов в сумке: другие вещи не должны давить на них, чтобы не деформировать спицы. Соблюдение этих правил, отмечает эксперт, поможет сохранить зонт, который выдержит ветреную погоду и прослужит не один год.
Ранее сообщалось, что во время грозы безопаснее использовать дождевик, а не зонт, поскольку его металлические элементы могут привлечь молнию. Ученый Алексей Елисеев пояснил, что молния обычно поражает проводящие предметы, вытянутые вверх или быстро движущиеся.