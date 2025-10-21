ВЦИОМ: 69% россиян заявили о готовности экономить ради защиты страны

Фото: depositphotos/mizar_219842

69% россиян чувствуют ответственность за свою страну и готовы экономить ради ее защиты. 45% опрошенных выразили абсолютное согласие с этим утверждением, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование проводилось в октябре этого года в формате телефонного разговора. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

В рамках опроса около 80% граждан также заявили о доверии к российской армии и гордости за военную мощь страны. Во ВЦИОМ указали, что вооруженные силы страны остаются "важнейшим институтом", который отстаивает территориальную целостность и суверенитет России.

Аналитики также отметили, что для российского общества стала важна идея защиты национальных интересов. Готовность граждан к конкретным действиям говорит о проактивном понимании патриотизма, пояснили эксперты.

Ранее был проведен опрос, который показал, что 99% молодых россиян считают себя патриотами. Данный показатель вырос на 16% с 2016 года. Число желающих покинуть страну и протестный потенциал у молодых людей находится на историческом минимуме.

