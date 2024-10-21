Стилист Робб: блейзер является необходимой вещью на осень

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На осенний сезон можно приобрести свободный или приталенный блейзер, белую рубашку, джинсы с высокой посадкой, а также кожаные брюки черных или бордовых оттенков. Об этом рассказала Ориона Робб, передает The Sun.

Эксперт рекомендовала женщинам приобрести кожаную куртку, широкие брюки, трикотажные кардиганы и стеганые куртки. По словам Робб, подобный тип курток вновь вернулся в моду и сейчас их можно заметить практически везде.

"Я бы обязательно приняла во внимание тип фигуры, а также то, сколько слоев одежды вы собираетесь надевать под куртку, поскольку она может создать эффект громоздкости", – уточнила стилист.

Кроме того, она посоветовала купить на осенний сезон черные сапоги и объемный шарф.

"Шарф из плотного материала – отличный аксессуар, и здесь вы действительно можете поиграть с разными текстурами и цветами", – заключила Робб.

Ранее имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина рассказала, что несомненным трендом осени 2024 года станут образы в стиле богемного шика, вдохновленные эстетикой 1970-х. В создании таких образов помогут широкие клешеные брюки, платья-макси с цветочными или геометрическими принтами, жакеты с объемными плечами, длинные юбки с высокой талией.

