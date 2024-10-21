Девочка-квадробер из московской кальянной оказалась 21-летней девушкой

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Девочка-квадробер из столичной кальянной оказалась 21-летней девушкой, которая принимала участие в съемке проморолика, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Разобралась в ситуации с "кошечкой", которая облетела все паблики. Выяснилось, что на видео не ребенок <...> "Мама", о которой идет речь, – ее подруга", – написала она в своем телеграм-канале.

Ярославская подчеркнула, что эта история вызвала много ненужного шума и привлекла нездоровый интерес, включая несовершеннолетних. В заключение она призвала СМИ освещать подобные инциденты более ответственно.

Видео инцидента распространилось ранее в Сети. На кадрах видно, как женщина курит кальян, в то время как девушка в маске кошки мяукает и пристает к окружающим. После резонанса Ярославская взяла ситуацию под свой контроль.

