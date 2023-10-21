Столичные спасатели помогли медикам госпитализировать мужчину в Южном Бутове

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели помогали медикам транспортировать пациента в большим весом на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Там указано, что вечером 21 октября сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра приехали в район Южное Бутово по адресу улица Адмирала Лазарева, чтобы помочь мужчине.

Как рассказал старший дежурной смены, к спасателям обратились медики, которые сами не могли транспортировать пациента с большим весом в карету скорой помощи.

Отмечается, что транспортировка прошла успешно, мужчина госпитализирован.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице создадут сеть из шести флагманских центров экстренной медицинской помощи в рамках реализации программы "Столичное здравоохранение".

Расходы бюджета по программе составят 593,2 миллиарда рублей, а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 1 015,6 миллиарда рублей.

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