Зарплата участников СВО с учетом индексации составит от 210 тыс рублей

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Месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% составит от 210 тысяч рублей и выше. Об этом сообщает газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".

С 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих было проиндексировано на 10,5%. В связи с этим ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении.

Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин заявил, что на российских предприятиях необходимо вернуть доски почета. По словам Чаплина, сейчас в России действует время героев СВО. Помимо этого, молодежь активно занимается добровольческими и благотворительными акциями.