20 октября, 20:04Политика
Российские военные уничтожили подразделения "Азова" и наемников в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В период с 14 по 20 октября российская армия совершила четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, а также производственным цехам предприятий украинских войск и иностранных наемников в зоне СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, ударами были уничтожены склад, где хранились украинские безэкипажные катеры и цеха, предназначенные для изготовления взрывчатки.
Кроме того, Вооруженным силам (ВС) РФ удалось уничтожить подразделения батальона "Азов" (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), иностранных наемников и инструкторов ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что с начала спецоперации российские войска ликвидировали более восьми тысяч украинских беспилотников. Помимо этого, ВС России уничтожили 491 вражеский самолет, 251 вертолет и несколько сотен другой военной техники киевского режима.
ВС РФ отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении
Читайте также