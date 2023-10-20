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20 октября, 20:04

Политика

Российские военные уничтожили подразделения "Азова" и наемников в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 14 по 20 октября российская армия совершила четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, а также производственным цехам предприятий украинских войск и иностранных наемников в зоне СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ударами были уничтожены склад, где хранились украинские безэкипажные катеры и цеха, предназначенные для изготовления взрывчатки.

Кроме того, Вооруженным силам (ВС) РФ удалось уничтожить подразделения батальона "Азов" (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), иностранных наемников и инструкторов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с начала спецоперации российские войска ликвидировали более восьми тысяч украинских беспилотников. Помимо этого, ВС России уничтожили 491 вражеский самолет, 251 вертолет и несколько сотен другой военной техники киевского режима.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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