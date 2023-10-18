Более 8 тысяч украинских БПЛА удалось уничтожить с начала спецоперации – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 8 тысяч украинских беспилотников удалось уничтожить с начала спецоперации РФ. Министерство обороны России опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе СВО, уточнив количество боевой техники, которую потерял противник.

"Уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8 004 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 746 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины РСЗО, 6 810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 419 единиц специальной военной автомобильной техники", – сообщается в публикации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины подводят новые подразделения на краснолиманское направление. По его словам, украинская армия понесла серьезные потери на данном участке фронта.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают попытки наступления на разных направлениях, однако терпят неудачи. Он добавил, что российской армии удается улучшить тактическое положение и не допустить продвижения противника. Глава Минобороны объяснил, что Вооруженные силы РФ выстроили глубокую эшелонированную активную оборону на всех участках фронта.



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