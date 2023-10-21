Москвичам рассказали о погоде 21 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 21 октября, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что снег в Москве может выпасть во второй половине следующей недели. Он сообщил, что в понедельник, 23 октября, в столице ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов, но уже в среду, 25 октября, в город придут морозы, температура воздуха опустится до -1 до -3 градусов.

До этого госкомпания "Автодор" призвала автомобилистов в Москве быть внимательнее на дорогах из-за мокрого снега и дождя. Опасные погодные явления ожидаются в ночь с 20 на 21 октября и до утра в Москве, Московской, Тверской и Новгородской областях.

Комплекс горхозяйства предупредил о возможной гололедице в столице 21–22 октября