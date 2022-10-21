На Украине ввели удостоверения для возвращающихся из России граждан без документов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Правительство Украины ввело специальные удостоверения для возвращающихся из России граждан. Нововведение распространится на утративших украинские документы, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство запускает документ – удостоверение личности для возвращения на Украину", – цитирует Шмыгаля ТАСС.

Как отметил украинский премьер, выдача удостоверений будет осуществляться в Государственной миграционной службе. Обратиться с соответствующим заявлением могут члены семей, находящихся в России. Оформить удостоверение можно на бесплатной основе.

По словам Шмыгаля, нововведение позволит упростить процедуру возвращения граждан из России на Украину.

Ранее жителям новых регионов РФ рассказали, как получить российский паспорт. Для получения российского гражданства и документа, удостоверяющего личность, жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо обратиться в региональное отделение МВД по месту пребывания. Одним из условий для получения паспорта является принятие присяги гражданина России.



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