Москвичей ожидает до 17 градусов тепла в понедельник

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в столице и регионе в понедельник, 21 октября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 15-17 градусов тепла, по области – до плюс 18 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду", – рассказали синоптики.

Уточняется, что атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

Синоптики добавляют, что в целом установится комфортная для жителей города погода. Температура будет выше климатических значений, а атмосферное давление вскоре приблизится к нормальным значениям. Такая погода редко вызывает осложнения, а также не является нагрузочной для метеозависимых людей.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз погоды на текущую неделю. Отмечалось, что среднесуточная температура будет на уровне летних значений.