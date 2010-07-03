"Такая погода греет душу": Гидрометцентр дал прогноз на следующую неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода сохранится в Москве на следующей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет как летом, учитывая то, что июль был холодным. Тогда дневная температура составляла 16–17 градусов.

"И это повторяется в октябре, сейчас лето в исполнении июля 19 года. Температура превышает средние климатические значения на 7–8, а вчера и 9 градусов", – цитирует синоптика "Интерфакс".

"И солнечные лучи хоть и не очень насыщены энергией, но при отсутствии облаков добавляют 1,5–2 градуса. Такая погода греет не только тело, но и душу. Во второй половине осени всегда приятно, когда так тепло", – отметил Вильфанд.

В понедельник, 21 октября, воздух прогреется до 15–17 градусов. Будет облачно. Во вторник столбики термометров опустятся на 3–4 градуса. Но до конца недели дневные показатели останутся двузначными – 11–14 градусов, на юге столицы до 15.

В центре погоды "Фобос" тоже подтвердили, что в Москве будет тепло. По его данным, на следующей неделе температура окажется как в мае.

"На предстоящей неделе температурный режим в Москве окажется в рамках майского климата – днем 11–14 градусов тепла, в начале недели на 3–4 градуса теплее", – уточняется в сообщении.

В "Фобосе" добавили, что в понедельник и четверг высока вероятность осадков.

На этой неделе в Москве оказался побит температурный рекорд 1889 года. В четверг, 17 октября, столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Предыдущий максимум – 17,4 градуса.