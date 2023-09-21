В ГД внесли проект о видеофиксации нотариальных действий с жильем для пожилых

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Госдума рассмотрит инициативу, которой предлагается фиксировать на видео все нотариальные действия с недвижимостью, собственниками которой являются люди 60 лет и старше. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что действия в отношении пожилых будут фиксировать и хранить в установленном Федеральной нотариальной палатой порядке. В пояснительной записке указывается, что судебная практика показывает достаточно примеров, когда пожилые люди, заключая сделки по продаже недвижимости, полагают, что не продают, а только сдают помещение в наем.

Представители старшего поколения регистрируют в нем временно третье лицо или продают помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания. Таких продавцов могут ввести в заблуждение.

Ранее стало известно, что возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс. Такой проект Минстроя уже поддержало правительство. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов уточнил, что вывод рынка посуточной аренды в правовое поле важен.

Почти 1 тыс сделок зарегистрировали на первичном рынке апартаментов Москвы в августе