Врач назвал опасные заболевания, которые часто развиваются после 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, проблемы с почками, заболевания предстательной железы и онкология часто развиваются после 50 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс, если человек курит, мало двигается, пьет алкоголь, он дополнительно себя разрушает", – отметил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт У людей старше 50 лет могут развиться сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, заболевание предстательной железы, почек, гипертоническая болезнь и онкология.

Для сохранения здоровья рекомендуется следить за питанием, отказаться от курения, алкоголя, контролировать давление, уровень сахара в крови и ежегодно проходить обследования у специалистов.

"Чекап не должен быть формальной процедурой. В принципе, каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике. Тогда шансов поймать какие-то проблемы существенно выше, если есть личное отношение к пациенту", – заключил Хухрев.

Ранее россиянам рассказали о допустимых показателях давления в пожилом возрасте. В идеале со временем оно не меняется и должно сохраняться в пределах 120 на 80. Однако в некоторых случаях допускаются корректировки в сторону повышения. Например, для людей старше 60 лет, которые и так принимают несколько препаратов от гипертонии, верхняя граница может сдвигаться до 140.

