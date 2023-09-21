21 сентября, 17:52Общество
Врач назвал опасные заболевания, которые часто развиваются после 50 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, проблемы с почками, заболевания предстательной железы и онкология часто развиваются после 50 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс, если человек курит, мало двигается, пьет алкоголь, он дополнительно себя разрушает", – отметил эксперт.
Для сохранения здоровья рекомендуется следить за питанием, отказаться от курения, алкоголя, контролировать давление, уровень сахара в крови и ежегодно проходить обследования у специалистов.
"Чекап не должен быть формальной процедурой. В принципе, каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике. Тогда шансов поймать какие-то проблемы существенно выше, если есть личное отношение к пациенту", – заключил Хухрев.
Ранее россиянам рассказали о допустимых показателях давления в пожилом возрасте. В идеале со временем оно не меняется и должно сохраняться в пределах 120 на 80. Однако в некоторых случаях допускаются корректировки в сторону повышения. Например, для людей старше 60 лет, которые и так принимают несколько препаратов от гипертонии, верхняя граница может сдвигаться до 140.
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