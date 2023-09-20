Врач перечислила опасные причины усталости после пробуждения

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Усталость после утреннего пробуждения может указывать на наличие проблем с щитовидной железой, остановки дыхания во время сна (апноэ), анемию и депрессию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"В первую очередь это может быть проявлением каких-то гормональных нарушений. При снижении работы щитовидной железы, в частности при гипотиреозе, присутствует выраженная усталость по утрам", – отметила специалист.

Вторая частая причина усталости по утрам связана с нехваткой витаминов и микроэлементов в организме, продолжает врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Анемия, то есть нехватка железа, дефицит витамина D и группы B могут провоцировать плохое пробуждение, и с утра человек чувствует себя неважно, нет никаких сил работать.

Еще одной причиной могут быть расстройства со стороны нервной системы. "При вегетососудистой дистонии, депрессии тоже будет утренняя усталость", – уточнила терапевт.

Также ощущение разбитости после пробуждения может быть связано с апноэ. "Человек храпит, у него случается остановка дыхания, и сон становится непродуктивным. В итоге он вроде спал достаточное количество времени, но с утра просыпается уставшим и буквально засыпает на ходу", – заключила эксперт.

Ранее были названы недуги, о которых может предупреждать икота. Отмечается, что если она достаточно долго не проходит, то это повод обратиться за помощью к специалисту. Сам симптом может, например, указывать на заболевания желудка, аневризму аорты и онкологию.

